«Хайдук» выиграл Адриатическое дерби

С двух побед начал новый сезон чемпионата Хорватии сплитский «Хайдук» - сперва команда переиграла загребское «Динамо», а затем взяла верх над «Риекой», пусть и с минимальным счетом. А это был принципиальный матч, ведь встречи «Хайдука» и «Риеки» имеют статус Адриатического дерби, и следили за ним более 32 тысяч фанатов.

Единственный гол встречи был забит в начале второй половины игры усилиями Рокаса Пукшташа. Он же, что интересно, забил и победный гол в первом туре в игре против «Динамо». Что до «Риеки», то перед поражением она забила четыре безответных мяча в ворота «Рудеша» в матче первого тура.