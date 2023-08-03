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«Хайдук» выиграл Адриатическое дерби

03 Августа 2023 • 00:11 Комментировать

С двух побед начал новый сезон чемпионата Хорватии сплитский «Хайдук» - сперва команда переиграла загребское «Динамо», а затем взяла верх над «Риекой», пусть и с минимальным счетом. А это был принципиальный матч, ведь встречи «Хайдука» и «Риеки» имеют статус Адриатического дерби, и следили за ним более 32 тысяч фанатов.

Единственный гол встречи был забит в начале второй половины игры усилиями Рокаса Пукшташа. Он же, что интересно, забил и победный гол в первом туре в игре против «Динамо». Что до «Риеки», то перед поражением она забила четыре безответных мяча в ворота «Рудеша» в матче первого тура. 

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Евро-Футбол.Ру,
Хайдук Риека чемпионат Хорватии
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