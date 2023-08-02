Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Клуб с Фарерских островов впервые сыграет на групповом этапе еврокубка

02 Августа 2023 • 23:17 Комментировать

Фарерский «Клаксвик» в среду вечером продолжил свою сказку и оставил за бортом квалификации в групповой этап Лиги чемпионов шведский «Хеккен», матч между соперниками закончился с боевым счётом 3:3. Судьба игры решилась в серии пенальти, в итоге дальше прошла фарерская команда.

Удивительно, но теперь клуб с Фарерских островов как минимум сыграет в групповом этапе Лиги конференций УЕФА. Это первый в истории европейского футбола случай, когда команда с Фарер сыграет в группе какого-либо еврокубка. В первом раунде «Клаксвик», напомним, отправил в отставку экс-наставника «Ференцвароша» Станислава Черчесова. По сумме двух матчей островитяне обыграли венгров со счётом 3:0.

Подробнее о противостоянии «Клаксвика» и «Хеккена» читайте в нашем обзоре.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Хеккен Клаксвик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ЮЖ Краков (жен)
Скра (жен)
1
0
Видео
03.08.23 в 01:00
Вердес Вердес
Мотагуа Мотагуа
Видео
03.08.23 в 03:00
Комуникасьонес Гватемала Комуникасьонес Гватемала
Реал Эспанья Реал Эспанья
Видео
03.08.23 в 05:00
Олимпия Тегусигальпа Олимпия Тегусигальпа
Индепендьенте Ла-Чоррера
Видео
03.08.23 в 21:00
Villarreal W
Кастельон (жен)
Видео
03.08.23 в 23:00
Levante W
Эльче (жен)
Видео
Все матчи
Новости
02 Августа
23:17 · Другое
Клуб с Фарерских островов впервые сыграет на групповом этапе еврокубка
22:49 · Другое
Австрийский клуб второй лиги представил креативные футболки с... гамбургерами
12:04 · Другое
Президент сербского «Спартака» оценил тактические изменения Кержакова
03:51 · Другое
Зальцбург готовится к первому дерби в истории города 2
01 Августа
22:09 · Франция. Лига 1
«Аль-Араби» ведёт переговоры по трансферу защитника «ПСЖ»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича высказался о будущем защитника в «Сочи»
31 Июля
21:01 · Россия. Премьер-лига
Воспитанник «Краснодара» Бородин рассказал, чему удивился в Израиле
28 Июля
17:16 · Италия. Серия А
Экс-защитник «Интера» Мурильо продолжит карьеру в Катаре официально
14:45 · Другое
Яйссле уволен из «Ред Булл Зальцбурга» официально
25 Июля
20:51 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может пополнить бразильский защитник из чемпионата Словакии слухи
20:18 · Италия. Серия А
Экс-защитник «Наполи» Кирикеш вернулся в Румынию
17:09 · Украина. Премьер-лига
Коноплянка продолжит карьеру в Румынии официально
24 Июля
16:53 · Турция
Один из лидеров сборной Марокко покинул «Бешикташ» официально
23 Июля
19:26 · Россия. Премьер-лига
Вальбуэна не собирается завершать карьеру
17 Июля
12:19 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Ростова» Рудаков близок к полноценному переходу в финский клуб
Все новости
Рекомендуем