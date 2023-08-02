Клуб с Фарерских островов впервые сыграет на групповом этапе еврокубка

Фарерский «Клаксвик» в среду вечером продолжил свою сказку и оставил за бортом квалификации в групповой этап Лиги чемпионов шведский «Хеккен», матч между соперниками закончился с боевым счётом 3:3. Судьба игры решилась в серии пенальти, в итоге дальше прошла фарерская команда.

Удивительно, но теперь клуб с Фарерских островов как минимум сыграет в групповом этапе Лиги конференций УЕФА. Это первый в истории европейского футбола случай, когда команда с Фарер сыграет в группе какого-либо еврокубка. В первом раунде «Клаксвик», напомним, отправил в отставку экс-наставника «Ференцвароша» Станислава Черчесова. По сумме двух матчей островитяне обыграли венгров со счётом 3:0.