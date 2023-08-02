Австрийский клуб второй лиги представил креативные футболки с... гамбургерами

В стремлении угодить спонсорам футбольные клубы придумывают все новые, более и более креативные способы размещения рекламы. Так, в маркетинговой службе австрийского клуба «Риед» решили разместить на футболках изображение бургеров Leberkässemmel - так они отметили новый спонсорский контракт с сетью закусочных.

А на другой футболке, гостевой, в нижней части можно обнаружить общий силуэт города, численность жителей которого составляет 11 680 человек. Сам клуб дважды в своей истории брал Кубок Австрии (1998 и 2011 год), а также дважды выигрывал вторую австрийскую Бундеслигу - 2005 и 2020.