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Президент сербского «Спартака» оценил тактические изменения Кержакова

02 Августа 2023 • 12:04 Комментировать

Никола Симович, президент сербского «Спартака», оценил тактические новшества нового тренера команды Александра Кержакова.

«Если говорить об изменениях, которые внёс российский специалист, то это не только хорошее настроение игроков «Спартака», но и тактика. Раньше команда играла по схеме 4-3-3, Александр поменял формацию и теперь футболисты играют в 3-5-2, как «Манчестер Сити» Гвардиолы», — заявил руководитель коллектива из Субботицы в интервью изданию Sport24. Симович также отметил, что все в клубе верят в хорошие результаты «Спартака» под руководством россиянина, избегая мыслей о борьбе за вылет.

Напомним, что в дебютном матче в сербском чемпионате Александр Кержаков и его подопечные одержали победу со счётом 2:1 над клубом ИМТ.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Спартак Суботица Никола Симович
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