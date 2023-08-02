Зальцбург готовится к первому дерби в истории города

25 сентября 2023 года станет историческим днем для Зальцбурга - в этот день впервые в истории этого австрийского города будет сыгран дерби, так распорядился жребий нового розыгрыша Кубка Австрии. В нем сойдутся зальцбургская «Аустрия» и много более известный «Ред Булл Зальцбург» - лучший клуб Австрии на данный момент.

«Аустрия» была основана в 2005 году - всего лишь через несколько месяцев после того, как компания Red Bull выкупила игравший в 1994 году в финале Кубка УЕФА «Казино Зальцбург» и начала писать новую историю клуба. В прошлом сезоне «Аустрии» удалось выбраться во вторую австрийскую лигу, а теперь и другая премьера - дерби.

Будет жарко!