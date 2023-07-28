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Яйссле уволен из «Ред Булл Зальцбурга» официально

28 Июля 2023 • 14:45 Комментировать

Руководство «Ред Булл Зальцбурга» приняло решение уволить главного тренера Матиаса Яйссле.

Официальное подтверждение отставки появилось на сайте австрийского гранда. Сообщается, что причиной для такого решения стало желание 35-летнего специалиста возглавить аравийский «Аль-Ахли», высказанное всего за два дня до начала сезона местной Бундеслиги. Сообщается, что помощники Яйссле Флоренс Кох и Александр Хаузер будут исполнять тренерские обязанности на старте новой кампании.

«Мы считаем, что тренер, который так занят изучением новой работы всего за два дня до начала такого важного сезона, не должен быть наставником клуба в начале розыгрыша. Мы хотим начать новый сезон полными энергии. Для этого нам нужна полная сосредоточенность всех членов команды», — заявил генеральный менеджер «быков» Стефан Райтер.

Напомним, что Маттиас Яйссле возглавил «Ред Булл Зальцбург» в 2021 году, выиграв два чемпионских титула и выйдя в плей-офф Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ред Булл Зальцбург Маттиас Яйссле
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