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Загребское «Динамо» взяло Суперкубок Хорватии в напряжённой дуэли с «Хайдуком»

17 Июля 2023 • 02:23 Комментировать

Загребское «Динамо» стало победителем Суперкубка Хорватии, переиграв в напряженном матче конкурентов из сплитского «Хайдука» на знаменитом стадионе «Максимир» - том самом, с которого, как считают многие балканские поклонники футбола, начался распад Югославии.

Все решил мяч, забитый в начале второй половины встречи, причем его забил за «Динамо» 20-летний Мате Батурина - игрок, который родился в Сплите и до 2015 года защищал цвета детского «Хайдука».

В конце встречи на поле произошло несколько жестких цен, распаливших фанатов - они устроили типичное для хорватского футбола побоище, завершившееся задержанием четверых фанатов «Хайдука». «Всего лишь четверо», подчеркнула хорватская полиция, напоминая, что обычно после таких игр задержания исчисляются десятками. 

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Евро-Футбол.Ру,
Хайдук Динамо Загреб чемпионат Хорватии
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