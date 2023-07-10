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​«Газпром» хочет спонсировать клуб в Хорватии

10 Июля 2023 • 13:14 Комментировать

«Газпром» рассчитывает стать спонсором футбольного клуба «Хайдук». Как сообщает в социальных сетях журналист Ягыз Сабунчоглу, соответствующее предложение хорватскому клубу уже было сделано.

Отмечается, что «Газпром» хочет сделать «Хайдук» лучшим клубом Хорватии. На летнее трансферное окно компания готова выделить 30 миллионов евро. Одним из новичков команды может стать Иван Перишич.

Отметим, что «Хайдук в последний раз становился чемпионом Хорватии в сезоне 2004/2005. Сильнейшей командой страны является загребское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Газпром Хайдук
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