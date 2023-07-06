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Меркель продолжит карьеру в ОАЭ

06 Июля 2023 • 00:01 Комментировать

Казахстанский и немецкий полузащитник Александр Меркель продолжит карьеру в «Хатте», клубе, представляющем Про лигу ОАЭ. Об этом официально сообщает пресс-служба ближневосточной команды, контракт между игроком и его новым клубом подписан до 31 мая 2024 года.

31-летний Меркель имеет два гражданства – Казахстана и Германии. Он родился в Алма-Ате, основам футбола обучался в «Штутгарте» и «Милане». На протяжении карьеры выступал за «россонери», в «Дженоа», «Удинезе», «Бохуме», «Хераклесе» и других командах. Последние два года карьеры провёл в турецком «Газиантепе». С 2015 по 2019 годы периодически выступал за национальную сборную Казахстана.

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