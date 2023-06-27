Кержаков рассказал о переговорах с руководством сербского «Спартака»

Александр Кержаков поделился информацией о переговорном процессе с руководством сербского «Спартака».

«Сейчас переговоры шли намного дольше и тщательнее, я бы сказал, намного правильнее. Я очень много общался с президентом клуба, узнавал нюансы, изучал историю команды, мы скрупулезно проговаривали детали с руководством перед подписанием соглашения», – заявил экс-форвард российской национальной команды, чьи слова приводит издание Bobsoccer.

Кержаков отметил, что при переговорном процессе учитывался предыдуший опыт работы в кипрской «Кармиотиссе», выразив уверенность в том, что в Сербии ему получится проявить себя лучше, чем на предыдущем месте работы.

Напомним, что Александр Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы перед началом сезона 2023/2024. Бывший игрок «Зенита», «Динамо» и «Севильи» ранее имел опыт работы в «Томи» и кипрской «Кармиотиссе».