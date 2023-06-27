Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Кержаков оценил инфраструктуру сербского «Спартака»

27 Июня 2023 • 14:30 Комментировать

Новый наставник сербского «Спартака» Александр Кержаков оценил инфраструктуру своего клуба.

«У «Спартака» небольшой стадион, база находится на территории спортивного комплекса. Стадион принадлежит не клубу, но городу, поэтому вся забота об арене лежит на администрации Суботицы. Имеются поля для тренировок неплохого качества», – заявил экс-форвард «Зенита» и сборной России в интервью изданию Bobsoccer.

Также Кержаков отметил, что руководство «Спартака» создало хорошие условия для плодотворной подготовки к следующему сезону. По его словам, клуб на сборах живёт в одном отеле с «Црвеной Звездой» и другими сербскими коллективами.

Напомним, что Александр Кержаков присоединился к сербскому «Спартаку» в июне текущего года. Предыдущими местами работы экс-нападающего были «Томь» и кипрская «Кармиотисса».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Спартак Суботица
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июня
14:38 · Другое
Кержаков рассказал о переговорах с руководством сербского «Спартака»
14:30 · Другое
Кержаков оценил инфраструктуру сербского «Спартака»
14:16 · Другое
Кержаков назвал задачи в сербском «Спартаке»
26 Июня
21:07 · Россия. Премьер-лига
Гойло: «Надеюсь, никто из соперников не откажется от предсезонного турнира»
20:35 · Франция. Лига 1
Жардим возглавил катарский «Аль-Райян» официально
13:27 · Другое
Робби Кин возглавил «Маккаби» Тель-Авив
22 Июня
16:10 · Германия. Бундеслига
​Лунёв может перейти в клуб из Греции
21 Июня
00:09 · Другое
Гьян завершил карьеру в 37 лет официально
19 Июня
23:27 · Другое
Деменко оценил игру Кокорина в «Арисе»
12:34 · Другое
Чернышов покидает сербские «Раднички» эксклюзив
15 Июня
20:44 · Другое
Аршавин поделился впечатлениями о ретро-матче между «Зенитом» и сборной России
17:55 · Другое
Стали известны стартовые составы на ретро-матч между «Зенитом» и сборной России
13 Июня
21:34 · Украина. Премьер-лига
Ярмоленко покинет «Аль-Айн» 1 официально
20:49 · Россия. Премьер-лига
«Копенгаген» выкупил Джордана Ларссона у «Шальке» официально
12 Июня
19:11 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Сигурдссон попрощался с «Норрчепингом»
Все новости
Рекомендуем