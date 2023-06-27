Кержаков оценил инфраструктуру сербского «Спартака»

Новый наставник сербского «Спартака» Александр Кержаков оценил инфраструктуру своего клуба.

«У «Спартака» небольшой стадион, база находится на территории спортивного комплекса. Стадион принадлежит не клубу, но городу, поэтому вся забота об арене лежит на администрации Суботицы. Имеются поля для тренировок неплохого качества», – заявил экс-форвард «Зенита» и сборной России в интервью изданию Bobsoccer.

Также Кержаков отметил, что руководство «Спартака» создало хорошие условия для плодотворной подготовки к следующему сезону. По его словам, клуб на сборах живёт в одном отеле с «Црвеной Звездой» и другими сербскими коллективами.

Напомним, что Александр Кержаков присоединился к сербскому «Спартаку» в июне текущего года. Предыдущими местами работы экс-нападающего были «Томь» и кипрская «Кармиотисса».