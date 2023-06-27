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Кержаков назвал задачи в сербском «Спартаке»

27 Июня 2023 • 14:16 Комментировать

Новый тренер сербского «Спартака» Александр Кержаков назвал задачи, которые стоят перед ним во главе клуба.

«Перед «Спартаком» стоит задача выступить лучше, чем в прошлом сезоне, в котором команда из Суботицы играла в плей-аут, это нижняя восьмерка. Сейчас задача попасть в восьмерку сильнейших», – заявил экс-нападающий петербургского «Зенита», чьи слова приводит Bobsoccer. По его словам, следующий шаг в профессиональной карьере был выбран, исходя из желания работать. Кержаков также отметил, что консультировался со знакомыми, игравшими в Сербии, об уровне местного чемпионата.

Напомним, что Александр Кержаков в июне текущего года был назначен на пост главного тренера «Спартака» из Суботицы. Предыдущим местом работы лучшего бомбардира сборной России была кипрская «Кармиотисса».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Спартак Суботица
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