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Робби Кин возглавил «Маккаби» Тель-Авив

26 Июня 2023 • 13:27 Комментировать

Известный в прошлом ирландский форвард, а ныне футбольный тренер Робби Кин трудоустроился в израильском чемпионате. Новым местом работы 42-летнего специалиста стал «Маккаби» Тель-Авив, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на два года.

Ранее Робби Кин входил в тренерский штаб английских клубов «Лидс» и «Мидлсбро», а также национальной сборной Ирландии. Израильская команда станет для него первым местом самостоятельной работы.

В прошлом сезоне чемпионата Израиля «Маккаби» финишировал на третьем месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Робби Кин Маккаби Тель-Авив
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