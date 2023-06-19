Деменко оценил игру Кокорина в «Арисе»

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко оценил игру Александра Кокорина в футболке кипрского «Ариса».

«Конечно, Серия А — это не чемпионат Кипра, где он был лидером. Но я думаю, что этот период ему очень помог — себя найти, стабилизировать игру», — приводит слова эксперта издание «Газета.Ру». Также Деменко выразил надежду, что Кокорин сможет вернуться и показать свою состоятельность в составе «Фиорентины».

Напомним, что прошедший сезон Александр Кокорин провёл в составе «Ариса», выиграв с клубом золото местного чемпионата. В 30 матчах первенства россиянин забил 13 голов при шести ассистах.