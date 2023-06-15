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Аршавин поделился впечатлениями о ретро-матче между «Зенитом» и сборной России

15 Июня 2023 • 20:44 Комментировать

Андрей Аршавин, ранее выступавший за «Зенит», поделился своими впечатлениями о ретро-матче между «Зенитом» и сборной России, который был организован в рамках спортивной программы ПМЭФ. После первого тайма счет в матче 0:0.

Аршавин отметил, что пока все идет нормально и он покинул поле вовремя. Нападающий также подчеркнул, что привык руководить процессом и был удивлен, что его команда показала лучшую игру по сравнению с командой «красных» под руководством Титова, где царил некоторый хаос.

«Я попросил у «красных», чтобы они дали шанс, но пока, черти, сопротивляются», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Сборная России
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