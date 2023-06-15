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Стали известны стартовые составы на ретро-матч между «Зенитом» и сборной России

15 Июня 2023 • 17:55 Комментировать

Стали известны стартовые составы на ретро-матч Лиги Ставок Лиги Легенд. Напомним, что данный поединок приурочен к 15-летнему юбилею великих побед для российского футбола.

Стартовый состав «Зенита» (2008): Малафеев, Зырянов, Игонин, Вьештица, Цветков, Денисов, Широков, Аршавин (к), Погребняк, Власов

Стартовый состав сборной России (2008): Габулов (к), Шишкин, Колодин, Алдонин, Янбаев, Семшов, Каряка, Аленичев, Титов, Билялетдинов, Кириченко.

Поединок на «Газпром Арене» начнётся в 20:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru

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