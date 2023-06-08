Идём на Восток: Кто вслед за Роналду и Бензема может перебраться в Саудовскую Аравию

В мировом футболе вновь появилась лига за пределами Европы, которая сумасшедшими деньгами завлекает звёзд в свой чемпионат. На этот раз такой страной стала Саудовская Аравия. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает про последние трансферные слухи.

Все мы помним, как пару лет назад китайские клубы активно вкладывали невероятные деньги, чтобы переманивать звёзд из Европы. Этот период продлился недолго, но некоторые футболисты и команды успели неплохо на этом заработать. Правда, некоторые игроки там загубили карьеру. Например, Оскар, который в расцвете сил променял «Челси» на «Шанхай», где и пылит до сих пор. Кто-то же умудрился заработать в Китае и вернуться в Европу, как Аксель Витсель. Теперь что-то подобное намечается в Саудовской Аравии.

Роналду

Прошлой зимой Криштиану Роналду уехал с помпой на сумасшедший контракт в Саудовскую Аравию. Бесспорно, с точки зрения имиджа и продвижения лиги заполучить португальца было невероятным успехом. Всё же Роналду – легендарный футболист, у которого огромная фан-база. Для других футболистов это отличный сигнал. Раз уж португалец поехал в Саудовскую Аравию, то и другим бояться нечего.

В этом смысле даже неудивительно, что второй звездой в Саудовской Аравии стал бывший одноклубник португальца по «Реалу» Карим Бензема. Француз решил, что в европейском футболе он уже всего добился и перед завершением карьеры надумал заработать в «Аль-Иттихаде». Если верить СМИ, зарплата Бензема составит 100 миллионов евро в год – сумасшедшие деньги.

Саудиты останавливаться на этом не хотят. Главная их мечта – приезд Лионеля Месси. Аргентинец может оказаться в «Аль-Хиляле» – главном конкуренте «Аль-Насра», где выступает Роналду. Таким образом, на закате карьеры вновь две легенды футбола могут стать соперниками. Правда, Месси в Саудовскую Аравию пока не стремится, но и без него планы у ближневосточной страны огромные.

Кстати, интересно, что тут вернее было бы говорить именно не о конкретных клубах, а о собирательном образе. Дело в том, что буквально на днях саудовский инвестиционный фонд, владеющий «Ньюкаслом», официально объявил о приобретении 75% акций четырех топ-клубов страны: «Аль-Иттихад», «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль». Очевидно, что задача сводится к тому, чтобы привести звёзд во все клубы, чтобы повысить конкуренцию.

Слухи

Кто ещё может оказаться в Саудовской Аравии? Слухов огромное множество, и они будут лишь появляться. Речь идёт о звёздных именах, правда, всё же о ветеранах, которые скорее доигрывают. Так, на Ближний Восток могут отправиться Анхель Ди Мария, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Все они стали свободными агентами, и всем предлагают роскошные контракты в Саудовской Аравии. Сообщалось также об интересе к Пьер-Эмерику Обамеянгу, который едва ли нужен «Челси», при этом его переезд на Ближний Восток может поправить финансовые дела лондонцев. Вместе с габонцем может перебраться в Саудовскую Аравию и Н'Голо Канте: француз, чей контракт с «Челси» завершился, желает продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По данным ряда инсайдеров, Вилфрид Заа и вовсе уже согласовал контракт с «Аль-Насром», что выглядит удивительным, ведь к ивуарийцу проявляли интерес даже топ-клубы. Звали в Саудовскую Аравию и Луку Модрича, но он, похоже, остается в «Реале».

Также сообщалось, что саудиты прощупывали почву под возможным переездом Сона из «Тоттенхэма». Тут, кстати, ситуация интереснее. Дело в том, что Сон – южнокореец, то есть из сборной, выступающей в Азиатской конфедерации футбола. Не стоит забывать, что в АФК действует лимит по системе «5+1» – то есть можно иметь пять легионеров из любых стран и ещё одного азиата.

В общем саудиты делают свою лигу прекрасным местом для проведения звёздами своей пенсии. Посмотрим, кто до конца лета отправится на Ближний Восток.

Место Команда Очки 1 «Аль-Наср» 72 2 «Аль-Итатихад» 67 3 «Аль-Хиляль» 59

Роман Андреев