Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Летние трансферные бомбы: Идём на Восток

09 Июня 2023 • 11:00 Комментировать

Ведущие европейские чемпионаты завершены, чемпионы определены. Осталось только определить главного клубного чемпиона: «Манчестер Сити» или «Интер» имеют шансы на победу в Лиге чемпионов. Однако это не мешает остальным клубам вести трансферную политику. Новости о возможном противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду, похоже, не оправдались. Аргентинец едет в Америку. Однако целый букет звёзд едет на Восток. Сетевое издание «Евро-Футбол» подскажет, что смотреть в новом сезоне?

Бензема

Обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема перешёл в стан чемпиона Саудовской Аравии клуб «Аль-Иттихад». 35-летнего француза всячески пытались удержать в «Реале», но серебряный призёр чемпионата мира – 2022 понимает, что уже зимой интерес к нему может пропасть. Да, за спиной у Бензема 14 сезонов в «Реале», но 200 млн евро в год он не получал никогда. А здесь деньги можно положить сразу в карман, да ещё и в течение трёх лет, пока будет действовать контракт. Осудите рекордсмена мадридского клуба по количеству голевых передач (165) и второго в списке бомбардиров (354 гола)? Вряд ли. Бензема сделал свой выбор.

Канте

Тем более что  «Аль-Иттихад»,  не имевший звёзд мировой величины до завоевания первого чемпионского титула в своей истории, собирает неплохой состав. Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту получает в своё распоряжение чемпиона мира 2018 года Н’Голо Канте. Игрок лондонского «Челси» в прошедшем сезоне провёл только девять матчей во всех турнирах. Причиной такому выступлению стало обилие травм, которые получил француз. Очевидно, что 32-летнему Канте предложение «Аль-Иттихада» (100 млн евро в год) также на руку.  Сделают ли чемпионы Саудовской Аравии хет-трик из звёзд?

Кого ждём ещё?

Анхель Ди Мария объявил, что уходит из «Ювентуса». Новоиспечённый чемпион мира может последовать за своим лидером Лионелем Месси в США, став игроком «Интер Майами». Одновременно с ним завершается срок аренды и у Паредеса, который, согласно инсайдерской информации,  возвращается в «ПСЖ». Но, может, они с Ди Марией «махнут» на Восток? Вполне актуальный вариант, правда, маловероятный. Паредес наверняка пригодится «ПСЖ», а Ди Марию активно сватают в «Бенфику». Всё-таки в Саудовской Аравии достаточно сложно построить быт, поэтому игроки соглашаются на переезд в эту страну только при очень «лакомых» предложениях.

Эден Азар к своим 32-м годам успел дважды выиграть чемпионат Англии, Испании, стать чемпионом Франции и выиграть Лигу чемпионов в составе «Реала». Однако в роли игрока «сливочных» у бельгийца не пошло. В каждом из четырёх сезонов Азар играл всё меньше, забив за время в Мадриде только семь мячей в 76 встречах. И это суперзвезда футбола? Неудивительно, что Эден и «Реал» разорвали контракт по соглашению сторон. Выбор у Азара между США и Саудовской Аравией. Букмекеры склоняются в сторону последней. Однако сам бельгиец может запросто «повесить бутсы на гвоздь» и сменить поле деятельности.

Бензема, Канте, Криштиану Роналду… Чемпионат Саудовской Аравии уже собирает звёзд мирового масштаба, хотя лето только началось. Похоже, что права на телетрансляции в новом сезоне значительно повысятся в цене. Может, даже стоит ожидать появления звёзд мирового футбола на нашем телевидении? Почему бы и нет, тем более что АПЛ пока вряд ли стоит ждать.

Константин Лицин

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Карим Бензема Анхель Ди Мария Аль-Иттихад Интер Майами Саудовская Аравия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
09.06.23 в 13:30
Норт Стар Норт Стар
North Lakes United FC
Видео
09.06.23 в 19:00
Берое Берое
Спортист Своге Спортист Своге
1.44 4.00 6.20
Видео
09.06.23 в 20:00
Виборг Виборг
Митьюлланд Митьюлланд
2.60 3.50 2.60
Видео
10.06.23 в 10:00
Сэмфорд Рейнджерс Сэмфорд Рейнджерс
Саутс Юнайтед Саутс Юнайтед
Видео
10.06.23 в 10:30
Мэджик Юнайтед
Maroochydore FC
Видео
10.06.23 в 11:00
Таринга Роверс Таринга Роверс
Бродбич Юнайтед
Видео
Все матчи
Новости
05 Июня
22:17 · Россия. Премьер-лига
Стали известны пары стыковых матчей за право сыграть в 1/4 финала третьего сезона МФЛ
19:06 · Другое
Де Бур возглавил команду из ОАЭ
04 Июня
23:54 · Другое
Алдервейрельд принёс «Антверпену» чемпионский титул на последней секунде игры
31 Мая
03:26 · Другое
В Гватемале травмированного игрока выкинули за пределы поля аки полено 1
29 Мая
23:49 · Россия. Премьер-лига
Арнор Сигурдссон не готов возвращаться в Россию слухи
23:30 · Другое
Сербская «Бачка-Топола» впервые в истории вышла в Лигу чемпионов
21:57 · Другое
«Копенгаген» в 15-й раз в истории стал чемпионом Дании официально
21:26 · Франция. Лига 1
Экс-голкипер сборной Хорватии Субашич завершил карьеру официально
18:06 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов – второй по стоимости игрок чемпионата Израиля
28 Мая
22:45 · Другое
Триумф Муту - «Рапид» унизил бывшую «Стяуа» в бухаретском дерби
26 Мая
05:13 · Другое
В Болгарии матч второй лиги остановили из-за... поезда видео
22 Мая
23:49 · Другое
Клуб Георге Хаджи стал чемпионом Румынии
21 Мая
22:32 · Другое
Кокорин высказался о чемпионстве «Ариса» 1
21:58 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис - о Кокорине: Я считаю, что ему лучше остаться в Европе
21:04 · Другое
Кокорин стал чемпионом Кипра
Все новости
Рекомендуем