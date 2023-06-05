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Де Бур возглавил команду из ОАЭ

05 Июня 2023 • 19:06 Комментировать

Франк де Бур официально стал новым главным тренером клуба «Аль-Джазира» из ОАЭ. Информация о назначении появилась в социальных сетях команды.

С 2021 года де Бур не работал тренером после ухода с поста сборной Нидерландов. Как руководитель команды Франк де Бур известен по работе с такими известными клубами, как «Аякс»(2010 – 2016), «Интер» (2016) и «Кристал Пэлас» (2017). Также он возглавлял «Атланту Юнайтед» в МЛС (2019 – 2020). Как тренер сборной Нидерландов де Бур выступал с 2020 по 2021 годы.

Франк де Бур имеет несколько значимых достижений в карьере тренера. В качестве руководителя «Аякса» он смог выиграть четыре национальных чемпионата Нидерландов подряд с 2010 по 2014 годы. Он также привел «Аякс» к победе в Кубке Нидерландов в 2010 и 2013 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Джазира Франк Де Бур
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