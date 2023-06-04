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Алдервейрельд принёс «Антверпену» чемпионский титул на последней секунде игры

04 Июня 2023 • 23:54 Комментировать

Драматичное завершение чемпионата в Бельгии - «Антверпен» ушёл от поражения в игре с «Генком» на четвертой добавленной арбитром минуте благодаря голу ветерана Тоби Алдервейельда, и вырвал чемпионский титул.

Ранее команда Марка ван Боммеля выиграла и Кубок Бельгии, так что она сделала дубль (жаль, не требл). По ходу игры «Антверпен» дважды оказался в положении отстающего, но дважды сравнивал счет.

В результате команда закончила сезон с 47 очками, а «Генк» и «Сент-Жильтуаз» довольствовались 46. «Брюгге» остался четвертым с 36-ю очками. Как ни странно, но «Антверпен» стал чемпионом лишь в пятый раз в своей истории, причем в предыдущий раз это случилось в 1957 году.  

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Евро-Футбол.Ру,
Антверпен чемпионат Бельгии Тоби Алдервейрельд
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