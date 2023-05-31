В Гватемале травмированного игрока выкинули за пределы поля аки полено

Постыдный случай произошел во второй лиге чемпионата Гватемалы, где между собой встретились «Депортиво Сапата» и «Сан-Педро». Хозяева выигрывали со счетом 5:1, и потому обслуживающий персонал матча, видимо, решил не особо церемониться с получившим травму игроком «Сан-Педро» Валерио Моларесом.

Носилки-то для него нашлись, но едва лишь носильщики вышли за пределы поля, как бесцеремонно выкинули пострадавшего с них, что стало неприятным сюрпризом для того - было видно, что он начал корчиться от боли, вне всяких сомнений, настоящей. А что, нечего людям праздник портить!

Видео можно найти в гугле, если набрать фамилию игрока, название клуба и год.