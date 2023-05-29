Сербская «Бачка-Топола» впервые в истории вышла в Лигу чемпионов

Сербский футбольный клуб «Бачка-Топола» впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов УЕФА. На выходных состоялись последние матчи национального чемпионата Сербии, и эта команда финишировала второй в турнирной таблице, уступив чемпионство лишь белградскому гранду – «Црвене Звезде».

Свой путь в самом престижном турнире команда начнёт с третьего квалификационного раунда. Любопытно, что ещё восемь лет назад этот основанный в Венгрии клуб выступал в четвёртом сербском дивизионе.

Бачка-Топола – маленький сербский городок, расположенный в 30 километрах от границы с Венгрией. Населяют его всего лишь 16 тыс. человек.