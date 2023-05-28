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Триумф Муту - «Рапид» унизил бывшую «Стяуа» в бухаретском дерби

28 Мая 2023 • 22:45 Комментировать

Бухарестское дерби в Румынии завершилось полным триумфом «Рапида» - клуб, который тренирует Адриан Муту, выиграл со счетом 5:1 у бывшей «Стяуа», ныне известный как «ФКСБ». Матч определенно вызвал интерес у румынской публики - его посетили почти двадцать тысяч человек. «Рапид» забил три мяча уже в первом тайме, после чего Джиджи Бекали сделал четыре замены в перерыве.

Но это не помогло, второй тайм «Рапид» также выиграл, но лишь 2:1 - и 5:1 в общей сложности. Этот счет стал повторением самой крупной победы «Рапида» в бухарестском дерби, с таким же счетом команда победила в апреле 2010 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Стяуа Адриан Муту Рапид Бухарест фксб
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