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В Болгарии матч второй лиги остановили из-за... поезда видео

26 Мая 2023 • 05:13 Комментировать

Курьезный случай произошел в матче второй болгарской лиги между «Марицей» и «Беласицей». Поле «Марицы» находится в непосредственной близости от железной дороги, и регулярно мимо проезжают железнодорожные составы, что можно увидеть и в начале видео с резюме игры.

Как правило, они не мешают проведению игры, но примерно за десять минут до конца игры очередной состав наделал столько шуму своим передвижением и гудками, что арбитру даже пришлось остановить матч - игроки могли просто не расслышать свисток.

В итоге хозяева выиграли благодаря голу Радослава Апостолова в добавленное арбитром время матча. 

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