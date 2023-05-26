Курьезный случай произошел в матче второй болгарской лиги между «Марицей» и «Беласицей». Поле «Марицы» находится в непосредственной близости от железной дороги, и регулярно мимо проезжают железнодорожные составы, что можно увидеть и в начале видео с резюме игры.

Как правило, они не мешают проведению игры, но примерно за десять минут до конца игры очередной состав наделал столько шуму своим передвижением и гудками, что арбитру даже пришлось остановить матч - игроки могли просто не расслышать свисток.

В итоге хозяева выиграли благодаря голу Радослава Апостолова в добавленное арбитром время матча.