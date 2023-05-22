Клуб Георге Хаджи стал чемпионом Румынии

В Румынии определился чемпион, им стал «Фарул», клуб из портовой Констанцы - четвертого по населению города страны. В руководящий состав «моряков» входят известные в прошлом личности, поигравшие даже в «Барселоне» - президентом является Георге Попеску, а главным тренером Георге Хаджи, оба писали одни из самых славных страниц румынской сборной в 90-е годы прошлого столетия.

В решающем матче «Фарул» со счетом 3:2 обыграл «ФКСБ» - бывший клуб «Стяуа», тот самый, что выиграл в 1986 году Кубок чемпионов в противостоянии с «Барселоной».

«Фарул» стал чемпионом своей страны впервые за все время существования клуба с 1920 года.