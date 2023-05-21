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Кокорин высказался о чемпионстве «Ариса»

21 Мая 2023 • 22:32 Комментировать (1)

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался о первом чемпионстве в истории команды в чемпионате Кипра.

Форвард отметил, что «Арис» является небольшим клубом с хорошими людьми, которые ждали трофея.

«Чемпионство — это что-то невероятное. «Арис» сейчас не Лимассол, «Арис» — это Кипр. Хочу всех поздравить. Мы заслужили!», - заявил Кокорин в разговоре с «Чемпионатом».

Напомним, что россиянин, права на которого принадлежат «Фиорентине», был признан лучшим игроком в нынешнем сезоне чемпионата Кипра. За 27 проведенных играх он отметился 13 забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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Комментарии (1)
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Leonardis
21 Мая 2023 в 22:33
король 5 девизиона
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