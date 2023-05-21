Кокорин стал чемпионом Кипра

Российский нападающий Александр Кокорин, который принадлежит «Фиорентине», а нынешний сезон проводит в «Арисе» на правах аренды, стал чемпионом Кипра.

Клуб из Лимасола завоевал титул впервые в своей 93-летней истории, а для форварда это второе чемпионство в карьере после «Зенита» в сезоне-2018/19.

Это произошло за тур до конца первенства после того, как ближайший преследователь «Ариса» АПОЭЛ в гостях потерпел поражение от «Аполлона» со счётом 2:3. Таким образом, отрыв команды Кокорина составляет шесть очков.

За 35 проведенных игр «Арис» смог набрать 74 очка и в следующем сезоне выступит квалификации Лиги чемпионов.