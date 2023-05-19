Леонарду Жардим получил предложение от катарского клуба «Аль-Райян». По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры находятся в стадии развития, и ожидается, что специалист вскоре подпишет контракт, как только будут согласованы окончательные детали.

С 2022 года Жардим тренирует «Шабаб Аль-Ахли». Под руководством португальца клуб выиграл чемпионат ОАЭ.

В последнее время бывшего главного тренера «Монако» связывали с саудовским «Аль-Насром», где в настоящий момент выступает его соотечественник Криштиану Роналду, с которым у тренера очень хорошие отношения.