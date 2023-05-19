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Жардим может возглавить катарский «Аль-Райян» слухи

19 Мая 2023 • 21:12 Комментировать

Леонарду Жардим получил предложение от катарского клуба «Аль-Райян». По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры находятся в стадии развития, и ожидается, что специалист вскоре подпишет контракт, как только будут согласованы окончательные детали.

С 2022 года Жардим тренирует «Шабаб Аль-Ахли». Под руководством португальца клуб выиграл чемпионат ОАЭ.

В последнее время бывшего главного тренера «Монако» связывали с саудовским «Аль-Насром», где в настоящий момент выступает его соотечественник Криштиану Роналду, с которым у тренера очень хорошие отношения.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Леонарду Жардим Аль-Райян
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