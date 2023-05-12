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«Каждому дано» - ирландский клуб разместил объявление о поиске нового тренера в интернете

12 Мая 2023 • 05:43 Комментировать

Выступающий с 1984 года ирландский клуб «Корк Сити» расстался с главным тренером Колином Хили, дежурно поблагодарив его за работу в качестве наставника клуба.

В этом нет ничего особенного, удивительно то, что произошло потом - клуб разместил в интернете объявление о поиске нового тренера, посоветовав всем желающим присылать свои резюме на определенный адрес электронной почты.

Конечно, кое-какие базовые критерии все-таки выдвинуты - лицензия типа «про», схожий опыт в Ирландии или в другой стране примерно на том же уровне,

Сейчас «Корк Сити» занимает предпоследнее место в чемпионате после четырнадцати туров. 

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Евро-Футбол.Ру,
Корк Сити чемпионат Ирландии
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