Команда сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поздравляет всех читателей с Днём Великой Победы!

Сегодня, 9 мая 2023 года, россияне празднуют 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Это важнейший праздник для каждого гражданина нашей страны, ведь ужасная война, потрясшая весь мир и унёсшая жизни миллионов людей много лет назад, коснулась практически каждого нашего соотечественника. На защиту своей Родины тогда встал весь советский народ, в том числе и футболисты.

Ленинградский «Спартак» в полном составе вступил в ряды Красной Армии. А в августе 1942 года в Киеве состоялся знаменитый «матч смерти», в котором команда «Старт» обыграла «Флакельф» (собранную из немецких военных) со счётом 5:3, несмотря на угрозу расстрела.

Мы от всей души поздравляем всех ветеранов и простых граждан России с Днём Победы! Благодарим дедов за отвагу, а также желаем всем крепкого здоровья и мирного неба над головой!