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Игроки загребского «Динамо» оригинально отпраздновали чемпионский титул в Хорватии

06 Мая 2023 • 05:34 Комментировать

В конце прошлой недели загребское «Динамо» в очередной раз стало чемпионом Хорватии, команда завоевала свой двадцать четвертый титул в истории независимой Хорватии. Это случилось после гостевой ничьей с основным конкурентом - «Хайдуком» из Сплита (в свое время успел поиграть в Лиге чемпионов и даже выходил в плей-офф).

За четыре тура до конца чемпионата «динамовцы» стали недосягаемыми для «гайдуков», и руководство сплитского клуба не стало возражать против необычной акции в честь победителей. На стадион проехал командный автобус «Динамо», который остановился на беговой дорожке напротив сектора с фанатами столичного клуба, и футболисты вместе с болельщиками слились в едином общем экстазе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Хайдук Динамо Загреб чемпионат Хорватии
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