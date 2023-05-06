Игроки загребского «Динамо» оригинально отпраздновали чемпионский титул в Хорватии

В конце прошлой недели загребское «Динамо» в очередной раз стало чемпионом Хорватии, команда завоевала свой двадцать четвертый титул в истории независимой Хорватии. Это случилось после гостевой ничьей с основным конкурентом - «Хайдуком» из Сплита (в свое время успел поиграть в Лиге чемпионов и даже выходил в плей-офф).

За четыре тура до конца чемпионата «динамовцы» стали недосягаемыми для «гайдуков», и руководство сплитского клуба не стало возражать против необычной акции в честь победителей. На стадион проехал командный автобус «Динамо», который остановился на беговой дорожке напротив сектора с фанатами столичного клуба, и футболисты вместе с болельщиками слились в едином общем экстазе.