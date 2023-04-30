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«Антверпен» в четвёртый раз стал обладателем Кубка Бельгии

30 Апреля 2023 • 17:53 Комментировать

В Бельгии в воскресенье состоялся финал национального Кубка. «Антверпен» осчастливил своих болельщиков победой над «Мехеленом» со счётом 2:0. Победители забили по голу в каждом из таймов.

Для «Антверпена» это четвёртый выигранный кубок Бельгии в истории. Ранее клуб завоёвывал этот трофей в 1955, 1992 и 2020 годах.

Что касается чемпионата Бельгии, то там сейчас «Антверпен» занимает третье место. Перед стартом этапа плей-офф команда на два очка отстаёт от «Генка» и «Унион Сент-Жиллуаз». Впереди шесть матчей.

Ближайший матч «Антверпен» проведёт против «Унион Сент-Жиллуаз» 3 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Антверпен
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