Одиозный Бекали объявил о том, что покидает румынский футбол

Известный румынский предприниматель, в прошлом даже министр обороны Румынии, Джиджи Бекали, объявил о том, что покидает румынский футбол.

Это случилось через пару дней после того, как его клуб «ФКСБ» (более известный в прошлом как «Стяуа», или «звезда» в переводе) проиграл в бухарестском дерби «Рапиду». Бекали считает, что это произошло по причине возмутительного, на его взгляд, судейства.

- Я подсчитал все. Двадцать три миллиона евро - отдам клуб любому, кто даст мне эти деньги. Из Таиланда, из Китая, из Африки, откуда угодно. Я сложил все полномочия. Просто хочу свои деньги, - заявил прессе Бекали.