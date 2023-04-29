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Одиозный Бекали объявил о том, что покидает румынский футбол

29 Апреля 2023 • 04:32 Комментировать

Известный румынский предприниматель, в прошлом даже министр обороны Румынии, Джиджи Бекали, объявил о том, что покидает румынский футбол.

Это случилось через пару дней после того, как его клуб «ФКСБ» (более известный в прошлом как «Стяуа», или «звезда» в переводе) проиграл в бухарестском дерби «Рапиду». Бекали считает, что это произошло по причине возмутительного, на его взгляд, судейства.

- Я подсчитал все. Двадцать три миллиона евро - отдам клуб любому, кто даст мне эти деньги. Из Таиланда, из Китая, из Африки, откуда угодно. Я сложил все полномочия. Просто хочу свои деньги, - заявил прессе Бекали. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рапид Бухарест Джиджи Бекали фксб чемпионат Румынии
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