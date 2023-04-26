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«Вечное дерби» сербских грандов завершилось ничьей

26 Апреля 2023 • 21:52 Комментировать

Сербские «Црвена звезда» и «Партизан» в очередной раз провели «Вечное дерби». К сожалению, оно получилось безголевым – 0:0. Матч состоялся в рамках 32 тура чемпионата Сербии на домашней арене «Партизана».

Напомним, что «Црвена звезда» уже оформила победу в чемпионате Сербии, у белградского клуба 82 набранных очка, отрыв от второго места составляет 20 баллов. Чемпион Сербии уже точно выступит в групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА – он стал его первым участником.

«Партизан» идет лишь на четвертом месте с 57 баллами.

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Партизан Црвена Звезда
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