«Вечное дерби» сербских грандов завершилось ничьей

Сербские «Црвена звезда» и «Партизан» в очередной раз провели «Вечное дерби». К сожалению, оно получилось безголевым – 0:0. Матч состоялся в рамках 32 тура чемпионата Сербии на домашней арене «Партизана».

Напомним, что «Црвена звезда» уже оформила победу в чемпионате Сербии, у белградского клуба 82 набранных очка, отрыв от второго места составляет 20 баллов. Чемпион Сербии уже точно выступит в групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА – он стал его первым участником.

«Партизан» идет лишь на четвертом месте с 57 баллами.