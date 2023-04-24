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Первый тренер Кокорина: «У Кокорина никогда не было проблем с пенальти»

24 Апреля 2023 • 13:43 Комментировать

Валерий Стаферов, первый тренер форварда «Ариса» Александра Кокорина, прокомментировал нереализованные пенальти в последнем матче чемпионата против АПОЭЛа.

«Никогда у Александра Кокорина не было проблем с исполнением пенальти, у него всегда была психологическая устойчивость — он все забивал. Два нереализованных пенальти связаны с абсолютно другими факторами», — заявил Стаферов в интервью изданию Sport24. По его мнению, такая ситуация не повлияет на Александра, который, по словам его первого тренера, является уверенным в себе человеком.

Напомним, что в недавнем матче чемпионата Кипра Александр Кокорин не реализовал два пенальти в матче против АПОЭЛа, закончившегося нулевой ничьей.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Валерий Стаферов
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