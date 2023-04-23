«РБ Зальцбург» повторил абсолютный рекорд австрийской Бундеслиги

В австрийской Бундеслиге подоспело время важных матчей плей-офф, хотя и в групповом виде. Сегодня фаворит чемпионата, «РБ Зальцбург», бывший клуб Эрлинга Холанна, напомним, выиграв в гостях у крепкого «Штурма», забив тому два безответных мяча.

Это была уже двенадцатая выездная победа кряду для «РБ Зальцбурга», и команда, таким образом, повторила абсолютный рекорд австрийской Бунедслиги. Впервые он был установлен «Аустрией» еще в 1985 году, также двенадцать выездных побед кряду.

Затем, в период с 2019 по 2020 год сие достижение повторил ЛАСК, а теперь это сделал и «РБ Зальцбург».