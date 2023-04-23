Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

«РБ Зальцбург» повторил абсолютный рекорд австрийской Бундеслиги

23 Апреля 2023 • 23:16 Комментировать

В австрийской Бундеслиге подоспело время важных матчей плей-офф, хотя и в групповом виде. Сегодня фаворит чемпионата, «РБ Зальцбург», бывший клуб Эрлинга Холанна, напомним, выиграв в гостях у крепкого «Штурма», забив тому два безответных мяча.

Это была уже двенадцатая выездная победа кряду для «РБ Зальцбурга», и команда, таким образом, повторила абсолютный рекорд австрийской Бунедслиги. Впервые он был установлен «Аустрией» еще в 1985 году, также двенадцать выездных побед кряду.

Затем, в период с 2019 по 2020 год сие достижение повторил ЛАСК, а теперь это сделал и «РБ Зальцбург». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Штурм Ред Булл Зальцбург чемпионат Австрии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Gruen-Weiss Siebenbaumen
Luebeck II Luebeck II
7
0
Видео
Окончен
Вольфурт Вольфурт
Рёфикс Рётис Рёфикс Рётис
2
0
2.50 3.30 2.50
Видео
Окончен
Чикен Инн Чикен Инн
КАПС Юнайтед КАПС Юнайтед
0
0
8.50 1.09 8.00
Видео
Окончен
Sheasham FC
Симба Бора
1
1
Видео
Окончен
Динамос Динамос
Булавайо Чифс
2
3
Видео
Окончен
Паредеш Паредеш
Канелас Канелас
2
2
Видео
Окончен
Анадия Анадия
Витория-2 Гимарайнш Витория-2 Гимарайнш
2
0
Видео
Окончен
ФК Эгг ФК Эгг
Адмира Дорнбирн Адмира Дорнбирн
1
5
Видео
Окончен
Аль-Кадисия Эль-Кувейт
Аль-Фахахеель Аль-Фахахеель
3
2
Видео
Окончен
Казма Казма
СК Кувейт СК Кувейт
1
4
Видео
23.04.23 в 22:30
Операрио МС Операрио МС
Коста-Рика ЕК Коста-Рика ЕК
Видео
24.04.23 в 18:00
Ярун Ярун
Кустосия Кустосия
2.48 3.00 2.75
Видео
24.04.23 в 18:50
Аль-Араби Аль-Араби
Аль-Салмия Аль-Салмия
Видео
24.04.23 в 21:00
Академия Тоттенхэма Академия Тоттенхэма
Академия Челси Академия Челси
Видео
24.04.23 в 21:00
Вулверхэмптон (до 23 лет) Вулверхэмптон (до 23 лет)
Академия Кристал Пэлас Академия Кристал Пэлас
Видео
24.04.23 в 21:00
Лестер (до 23 лет) Лестер (до 23 лет)
Эвертон (до 23 лет) Эвертон (до 23 лет)
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Апреля
23:16 · Другое
«РБ Зальцбург» повторил абсолютный рекорд австрийской Бундеслиги
22 Апреля
22:42 · Другое
«Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии официально
17 Апреля
19:09 · Другое
Массажист Кокорина: «Кокорин легко поиграет на высшем уровне до 35-36 лет»
15:57 · Другое
Фанаты «Шарлеруа» забросали оппонентов… крысами 2
14 Апреля
13:59 · Другое
Игры лидеров: 22 июня пройдет спортивный турнир среди компаний
13 Апреля
22:14 · Другое
«Город горел» - фанаты «Шибеника» красочно отметили 40-летие образования фанатской группировки
21:57 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Я бы хотел, чтобы Кокорин вернулся в «Фиорентину»
20:09 · Другое
Хамес стал самым дорогостоящим свободным агентом в мире
11 Апреля
23:13 · Италия. Серия А
Итальянский журналист высказался о будущем Кокорина эксклюзив
22:43 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Ариса»: «Очень хочу, чтобы Кокорин остался»
21:07 · Россия. Премьер-лига
«Арис» Кокорина разгромил «Омонию» и стал лидером чемпионата Кипра
18:20 · Другое
Генеральный менеджер «Кармиотиссы»: «Перед Кержаковым закрыты двери во все футбольные команды»
10 Апреля
23:14 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов забил за «Хапоэль» впервые с ноября
22:05 · Россия. Премьер-лига
В «Кармиотиссе» заявили, что Кержаков не понимает, что значит быть тренером
18:58 · Другое
Главный тренер «Ариса»: «Руководство занимается выкупом Кокорина»
Все новости
Рекомендуем