Белградская «Црвена Звезда» досрочно стала победителем чемпионата Сербии в сезоне 2022/2023.

Сегодня, 22 апреля, «красно-белые» разгромили занимающую второе место в местном первенстве «Бачку Тополу» со счётом 4:1. За шесть туров до конца отрыв подопечных Милоша Милоевича увеличился до 23 очков, что сделало их недосягаемыми для соперников.

Таким образом, «Црвена Звезда» выиграла чемпионат Сербии в шестой раз подряд и стала первым участником группового этапа Лиги чемпионов в следующем сезоне.