Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

«Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии официально

22 Апреля 2023 • 22:42 Комментировать

Белградская «Црвена Звезда» досрочно стала победителем чемпионата Сербии в сезоне 2022/2023.

Сегодня, 22 апреля, «красно-белые» разгромили занимающую второе место в местном первенстве «Бачку Тополу» со счётом 4:1. За шесть туров до конца отрыв подопечных Милоша Милоевича увеличился до 23 очков, что сделало их недосягаемыми для соперников.

Таким образом, «Црвена Звезда» выиграла чемпионат Сербии в шестой раз подряд и стала первым участником группового этапа Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Сербия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рудеш Рудеш
Биево Брдо Биево Брдо
1
0
Видео
Окончен
Баллинамаллард Юнайтед Баллинамаллард Юнайтед
Харлэнд и Вульф Велдерс
3
2
Видео
Окончен
Балликлэр Комрейдс
Ардс Ардс
5
1
2.42 3.65 2.42
Видео
Окончен
Лаутерах Лаутерах
Альтах-2 Альтах-2
0
1
Видео
Окончен
GreenFuel FC
Нгези Платинум
2
3
Видео
Окончен
ФК Ядах
Хайлендерс Хайлендерс
0
2
Видео
Окончен
Хванге Хванге
Кранборне Буллетс
1
0
Видео
Окончен
Платинум Платинум
Триангле Юнайтед Триангле Юнайтед
1
1
Видео
Окончен
Блэк Ринос
Херенталс
0
0
Видео
Окончен
Фафе Фафе
Монталегре Монталегре
4
2
1.20 4.80 22.00
Видео
Окончен
Реал Келуш Реал Келуш
Оливейра Ошпитал Оливейра Ошпитал
2
1
Видео
Окончен
Кальдаш Кальдаш
Монкарапаченсе Монкарапаченсе
2
0
Видео
Окончен
Варзим Варзим
Сан-Жуан-Вер Сан-Жуан-Вер
1
1
Видео
Окончен
Карпаты Карпаты
ЛНЗ Черкассы
1
1
Видео
Окончен
Игало Игало
Грбаль Грбаль
1
0
Видео
Окончен
Отрант
КОМ КОМ
0
0
Видео
Окончен
ОФК Младост Донья Горица ОФК Младост Донья Горица
Подгорица Подгорица
0
0
Видео
Окончен
Беране Беране
Зета Зета
1
1
Видео
Окончен
Аннаг Юнайтед
Дандела
4
0
2.21 3.20 3.00
Видео
Окончен
Инститьют Инститьют
Ньюингтон Ньюингтон
0
2
62.00 14.00 1.03
Видео
Окончен
Лафголл
Уорренпойнт Таун Уорренпойнт Таун
1
2
Видео
Окончен
Кнокбреда
Дергвью
1
1
2.60 3.45 2.33
Видео
Окончен
Кицбюэль Кицбюэль
Халль Халль
3
1
Видео
Окончен
Зеекирхен Зеекирхен
Сент-Йоханн Сент-Йоханн
1
1
Видео
Окончен
ИМТ Нови Белград ИМТ Нови Белград
Железничар Панчево Железничар Панчево
1
1
2.07 3.10 3.45
Видео
Окончен
Мачва Шабац Мачва Шабац
Златибор Чаетина Златибор Чаетина
0
2
2.25 2.85 3.30
Видео
Окончен
Металац Металац
Рад Белград Рад Белград
4
1
Видео
Окончен
ФК Инджия ФК Инджия
Раднички Нови-Београд
0
1
Видео
Окончен
Слобода Ужице
Лозница Лозница
3
0
2.41 2.85 3.00
Видео
Окончен
Цибалия Цибалия
Дугополье Дугополье
0
0
1.65 3.50 4.80
Видео
Отменен
Niksic
Бокель Бокель
0
0
Видео
Окончен
Ориент 1919 Ориент 1919
Кроация Змиявци Кроация Змиявци
2
0
Видео
Окончен
Вуковар
Хвартски Драговоляц Хвартски Драговоляц
3
1
1.30 4.80 8.20
Видео
Окончен
Вёргль Вёргль
Сваровски Тироль-2 Сваровски Тироль-2
2
3
Видео
Окончен
Имст Имст
СПГ Силз/Метц СПГ Силз/Метц
1
2
Видео
Окончен
Кюхль Кюхль
Аустрия Зальцбург Аустрия Зальцбург
1
1
Видео
Окончен
Дорнбирнер Дорнбирнер
Рот-Вайсс Ранквайль Рот-Вайсс Ранквайль
5
1
1.47 4.70 5.40
Видео
Окончен
Ольденбург-2 Ольденбург-2
Пансдорф Пансдорф
0
2
Видео
22.04.23 в 22:00
Конфианса Конфианса
Итабаяна Итабаяна
Видео
22.04.23 в 23:00
Агуя де Мараба Агуя де Мараба
Пайсанду2 Пайсанду2
Видео
23.04.23 в 01:00
Т'хо Майяс
Алебрихес-2 Оахака
Видео
23.04.23 в 08:00
Sanfrecce Hiroshima Regina W
НТВ Белеза (жен) НТВ Белеза (жен)
Видео
23.04.23 в 08:00
Omiya Ardija Ventus W
ИНАК Кобе (жен) ИНАК Кобе (жен)
Видео
23.04.23 в 08:00
Ипсвич Найтс Ипсвич Найтс
Maroochydore FC
Видео
23.04.23 в 11:00
Таринга Роверс Таринга Роверс
Сент-Джордж Уиллауонг Сент-Джордж Уиллауонг
Видео
23.04.23 в 12:00
Ротенберг Ротенберг
Гефис Гефис
2.05 3.55 3.20
Видео
23.04.23 в 13:00
Скорук
FSK Mariupol
Видео
23.04.23 в 13:30
Полесье Полесье
Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар
Видео
23.04.23 в 14:00
Солин Солин
Дубрава Дубрава
2.34 3.00 2.95
Видео
23.04.23 в 14:00
Горняк-Спорт Горняк-Спорт
Буковина Буковина
Видео
23.04.23 в 15:00
Блэкберн (до 23 лет) Блэкберн (до 23 лет)
Академия Манчестер Сити Академия Манчестер Сити
Видео
23.04.23 в 16:00
Gruen-Weiss Siebenbaumen
Luebeck II Luebeck II
Видео
23.04.23 в 16:00
Вольфурт Вольфурт
Рёфикс Рётис Рёфикс Рётис
Видео
23.04.23 в 16:00
Чикен Инн Чикен Инн
КАПС Юнайтед КАПС Юнайтед
Видео
23.04.23 в 16:00
Sheasham FC
Симба Бора
Видео
23.04.23 в 16:00
Динамос Динамос
Булавайо Чифс
Видео
23.04.23 в 17:00
Паредеш Паредеш
Канелас Канелас
Видео
23.04.23 в 17:00
Анадия Анадия
Витория-2 Гимарайнш Витория-2 Гимарайнш
Видео
23.04.23 в 17:00
ФК Эгг ФК Эгг
Адмира Дорнбирн Адмира Дорнбирн
Видео
23.04.23 в 17:30
Аль-Кадисия Эль-Кувейт
Аль-Фахахеель Аль-Фахахеель
Видео
23.04.23 в 20:00
Казма Казма
СК Кувейт СК Кувейт
Видео
23.04.23 в 22:30
Операрио МС Операрио МС
Коста-Рика ЕК Коста-Рика ЕК
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Апреля
22:42 · Другое
«Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии официально
17 Апреля
19:09 · Другое
Массажист Кокорина: «Кокорин легко поиграет на высшем уровне до 35-36 лет»
15:57 · Другое
Фанаты «Шарлеруа» забросали оппонентов… крысами 2
14 Апреля
13:59 · Другое
Игры лидеров: 22 июня пройдет спортивный турнир среди компаний
13 Апреля
22:14 · Другое
«Город горел» - фанаты «Шибеника» красочно отметили 40-летие образования фанатской группировки
21:57 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Я бы хотел, чтобы Кокорин вернулся в «Фиорентину»
20:09 · Другое
Хамес стал самым дорогостоящим свободным агентом в мире
11 Апреля
23:13 · Италия. Серия А
Итальянский журналист высказался о будущем Кокорина эксклюзив
22:43 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Ариса»: «Очень хочу, чтобы Кокорин остался»
21:07 · Россия. Премьер-лига
«Арис» Кокорина разгромил «Омонию» и стал лидером чемпионата Кипра
18:20 · Другое
Генеральный менеджер «Кармиотиссы»: «Перед Кержаковым закрыты двери во все футбольные команды»
10 Апреля
23:14 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов забил за «Хапоэль» впервые с ноября
22:05 · Россия. Премьер-лига
В «Кармиотиссе» заявили, что Кержаков не понимает, что значит быть тренером
18:58 · Другое
Главный тренер «Ариса»: «Руководство занимается выкупом Кокорина»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Кержаков рассказал, как его обманули с деньгами на Кипре 2
Все новости
Рекомендуем