Массажист Кокорина: «Кокорин легко поиграет на высшем уровне до 35-36 лет»

Сергей Колесников, массажист Александра Кокорина, рассказал, сколько российский нападающий сможет выступать на профессиональном уровне.

«Саша легко поиграет ещё года три-четыре на высшем уровне, до 35-36 лет точно. Кокорин пластичный, мышцы эластичные, у него бывает не так много травм, да и те чисто механические — въехали в колено, в спину», — заявил Колесников, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». Массажист напомнил, что форвард прошёл карьеру практически без повреждений, также отметив, что Кокорин выглядит моложаво.

В нынешней кампании Александр Кокорин провёл 25 матчей в футболке «Ариса», забив 11 голов при шести ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего футболиста в 800 тысяч евро.