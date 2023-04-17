Фанаты «Шарлеруа» забросали оппонентов… крысами

Несколько дней назад в чемпионате Бельгии проходил матч между «Стандардом» и «Шарлеруа». Фанаты гостевой команды додумались забросать оппонентов на одном из секторов стадиона… мёртвыми крысами. Об этом по-настоящему шокирующем инциденте рассказал бельгийский HLN со ссылкой на очевидцев.

«Стандард» обыграл «Шарлеруа» на своём поле со счётом 3:1. На текущий момент команды занимают соответственно шестое и восьмое места в турнирной таблице. Лидером же чемпионата Бельгии является «Генк». Вторым идёт «Унион Сент-Жиллуаз», отстающий от первого места на два зачётных балла.