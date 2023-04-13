«Город горел» - фанаты «Шибеника» красочно отметили 40-летие образования фанатской группировки

Красочно отметили 40-летие со дня образования своей группировки фанаты хорватского «Шибеника» - они организовали грандиозный флэшмоб, одновременно запуская в разных частях города осветительные ракеты, всего более 250 штук.

Фанатская группировка «Фанкути», традиционно влиятельная в спортивном смысле для Хорватии, была образована на следующий день после того, как состоялся легендарный баскетбольный матч, в котором Дражен Петрович (знаменитый югославский баскетболист, погибший в ДТП в 1993 году) принес «Шибенику» победу над «Боснией» в финале югославского чемпионата по баскетболу.

«Фанкути» - это явление, которое, опять-таки традиционно для Хорватии, охватывает не только футбол, но и все виды спорта, в том числе и популярные для этой страны баскетбол, гандбол и водное поло, являясь неотъемлемой частью спортивной культуры страны.