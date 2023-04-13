Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Хамес стал самым дорогостоящим свободным агентом в мире

13 Апреля 2023 • 20:09 Комментировать

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес сегодня покинул греческий «Олимпиакос». Таким образом, знаменитый футболист стал самым дорогим свободным агентом в мире.

По информации рейтинга от портала Transfermarkt, стоимость колумбийского игрока составляет 9 млн евро. Таким образом, Хамес Родригес является самым дорогим игроком мира, который находится без клуба.

На втором месте идёт бывший полузащитник «Малаги» и «Реала» Иско, он стоит 5 млн евро. На третьей строчке – 26-летний колумбийский полузащитник Эдди Сегура стоимостью 3,5 млн евро.

Ранее ходили слухи о том, что Хамес может продолжить свою карьеру в одном из клубов соседней с Грецией Турции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Хамес Родригес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.04.23 в 21:30
Аль-Фахахеель Аль-Фахахеель
Аль-Салмия Аль-Салмия
Видео
14.04.23 в 13:00
Cranborne Bullets FC
ФК Ядах
Видео
14.04.23 в 13:00
Буковина Буковина
Chernigov
Видео
14.04.23 в 14:00
ЛНЗ Черкассы
Epitsentr Dunaivtsi
Видео
14.04.23 в 16:00
Simba Bhora FC
Хванге Хванге
Видео
14.04.23 в 16:30
Кустосия Кустосия
Рудеш Рудеш
Видео
14.04.23 в 20:00
Сент-Йоханн Сент-Йоханн
Вальс Грюнау Вальс Грюнау
Видео
14.04.23 в 20:00
UFC Hallein
Зальцбургер
Видео
14.04.23 в 20:30
Вёргль Вёргль
Кундль
1.67 3.90 4.40
Видео
14.04.23 в 21:00
Академия Арсенала Академия Арсенала
Брайтон (до 23 лет) Брайтон (до 23 лет)
Видео
14.04.23 в 21:45
Аннаг Юнайтед
Ардс Ардс
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Апреля
20:09 · Другое
Хамес стал самым дорогостоящим свободным агентом в мире
11 Апреля
23:13 · Италия. Серия А
Итальянский журналист высказался о будущем Кокорина эксклюзив
22:43 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Ариса»: «Очень хочу, чтобы Кокорин остался»
21:07 · Россия. Премьер-лига
«Арис» Кокорина разгромил «Омонию» и стал лидером чемпионата Кипра
18:20 · Другое
Генеральный менеджер «Кармиотиссы»: «Перед Кержаковым закрыты двери во все футбольные команды»
10 Апреля
23:14 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов забил за «Хапоэль» впервые с ноября
22:05 · Россия. Премьер-лига
В «Кармиотиссе» заявили, что Кержаков не понимает, что значит быть тренером
18:58 · Другое
Главный тренер «Ариса»: «Руководство занимается выкупом Кокорина»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Кержаков рассказал, как его обманули с деньгами на Кипре 1
13:46 · Другое
Креспо выиграл Кубок Принца в Катаре
06 Апреля
21:19 · Другое
Экс-игрок «Ливерпуля» Бишчан возглавил загребское «Динамо»
07:53 · Другое
Бывший игрок «Милана» и польской сборной попался на допинге
05 Апреля
15:59 · Другое
В Мексике судья ударил футболиста – его строго наказали
04 Апреля
16:32 · Другое
Кержаков: Это был очень странный и специфический период в моей тренерской карьере
03:13 · Другое
Израильская полиция сорвала финал Кубка Палестины газовой атакой 1
Все новости
Рекомендуем