Хамес стал самым дорогостоящим свободным агентом в мире

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес сегодня покинул греческий «Олимпиакос». Таким образом, знаменитый футболист стал самым дорогим свободным агентом в мире.

По информации рейтинга от портала Transfermarkt, стоимость колумбийского игрока составляет 9 млн евро. Таким образом, Хамес Родригес является самым дорогим игроком мира, который находится без клуба.

На втором месте идёт бывший полузащитник «Малаги» и «Реала» Иско, он стоит 5 млн евро. На третьей строчке – 26-летний колумбийский полузащитник Эдди Сегура стоимостью 3,5 млн евро.

Ранее ходили слухи о том, что Хамес может продолжить свою карьеру в одном из клубов соседней с Грецией Турции.