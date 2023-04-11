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Генеральный менеджер «Кармиотиссы»: «Перед Кержаковым закрыты двери во все футбольные команды»

11 Апреля 2023 • 18:20 Комментировать

Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониу высказался о бывшем наставнике команды Александре Кержакове.

«Я бы посоветовал Кержакову уважать своих игроков, когда он придёт в новую команду. Сейчас перед ним закрыты двери во все футбольные команды, которые могли бы его взять. Футбольный мир очень маленький», — заявил функционер кипрского коллектива в интервью «Чемпионату».

Напомним, что Александр Кержаков покинул «Кармиотиссу» всего после шести матчей во главе команды чемпионата Кипра. Под его руководством клуб одержал одну победу при одном ничейном результате и четырёх поражениях.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Кармиотисса Антонис Антониу
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