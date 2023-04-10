Главный тренер «Ариса»: «Руководство занимается выкупом Кокорина»

Наставник кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о возможном выкупе Александра Кокорина из «Фиорентины».

«Руководство занимается этим вопросом. Многократно повторял, что очень хочется такого футболиста удержать. На каждой тренировке вижу, насколько Кокорин топовый футболист. От него исходит желание и мотивация. Всё делаем», — рассказал специалист, чьи слова приводит издание Metaratings.ru.

Также тренер отметил, что руководство клуба разделяет позицию относительно выкупа российского нападающего. По словам Шпилевского, многое будет зависеть от тренерской позиции в «Фиорентине» и от зарплаты самого Кокорина.

Напомним, что Александр Кокорин выступает в футболке «Ариса» на правах аренды с августа прошлого года. На его счету 11 голов при шести ассистах в 24 матчах за кипрский клуб.