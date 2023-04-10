Креспо выиграл Кубок Принца в Катаре

Знаменитый в прошлом аргентинский игрок Эрнан Креспо сейчас работает в качестве тренера в Катаре, и на днях он добился большого успеха - его клуб «Аль-Духайл» обыграл в финале Кубка Принца бывший клуб Хави Эрнандеса «Аль-Садд», которым сейчас руководит другой специалист из Испании - Хуанма Лилло. Подопечные Креспо забили сопернику два безответных мяча.

Это уже не первый трофей в карьере Креспо-тренера, в 2020 году он выиграл Кубок КОНМЕБОЛ с аргентинской командой «Дефенса и Хустисия», а годом позже выиграл уже в Бразилии чемпионат штата Сан-Пауло - вместе с одноименным клубом.