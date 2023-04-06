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Экс-игрок «Ливерпуля» Бишчан возглавил загребское «Динамо»

06 Апреля 2023 • 21:19 Комментировать

Загребское «Динамо» объявило о назначении Игора Бишчана на должность главного тренера команды. Судя по всему, 44-летний специалист покидает пост рулевого молодёжной сборной Хорватии, который он занимал в последние три с половиной года и добивался определённых успехов. 

Бишчан входит в число известных футболистов в истории «Динамо». Отметим, что в 2000-2005 годах хорват выступал за английский «Ливерпуль».

Игор Бишчан дебютирует на тренерском мостике загребского «Динамо» уже в ближайшую субботу, 8 апреля. В этот день соперником «динамовцев» будет клуб «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Загреб Игор Бишчан
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