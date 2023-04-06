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Бывший игрок «Милана» и польской сборной попался на допинге

06 Апреля 2023 • 07:53 Комментировать

Польский защитник Бартош Саламон, за которым в свое время охотились сразу несколько российских клубов, попал в щекотливую ситуацию - попался на допинге.

Это случилось в его родной Польше, где он выступает за клуб «Лех» из Познани (помните такой, которому осенью 1993 года «Спартак» отгрузил в Познани пять голов?!) после матча со шведским «Юрдоргеном» в рамках Лиги конференций еще в марте.

Сейчас идет разбирательство, польская сторона настаивает на невиновности игрока, но против «Фиорентины» в следующем раунде Лиги конференций на следующей неделе он вряд ли сыграет, уточняет pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Лех Бартош Саламон чемпионат Польши
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