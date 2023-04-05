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В Мексике судья ударил футболиста – его строго наказали

05 Апреля 2023 • 15:59 Комментировать

На днях в Мексике проходил футбольный матч между командами «Леон» и «Америка». По ходу игры футболист Лукас Ромеро из «Леона» побежал к арбитру Фернандо Эрнандесу с претензиями, как и многие его одноклубники. Оказавшись в окружении футболистов в зелёной форме, рефери не сдержался и нанёс Ромеро удар коленом в область паха. 

Фернандо Эрнандеса строго наказали за этот вопиющий инцидент. Судья был дисквалифицирован на 12 матчей, о чём на своих страницах сообщает авторитетный портал Goal.

Отметим, что матч между «Америкой» и «Леоном» завершился вничью со счётом 2:2.

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Мексика
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