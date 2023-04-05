В Мексике судья ударил футболиста – его строго наказали

На днях в Мексике проходил футбольный матч между командами «Леон» и «Америка». По ходу игры футболист Лукас Ромеро из «Леона» побежал к арбитру Фернандо Эрнандесу с претензиями, как и многие его одноклубники. Оказавшись в окружении футболистов в зелёной форме, рефери не сдержался и нанёс Ромеро удар коленом в область паха.

Фернандо Эрнандеса строго наказали за этот вопиющий инцидент. Судья был дисквалифицирован на 12 матчей, о чём на своих страницах сообщает авторитетный портал Goal.

Отметим, что матч между «Америкой» и «Леоном» завершился вничью со счётом 2:2.