Кержаков: Это был очень странный и специфический период в моей тренерской карьере

Российский специалист Александр Кержаков высказался о своей работе в кипрской «Кармиотиссе».

40-летний наставник отметил, что это был очень странный и специфический период в его карьере, но любой опыт – это опыт.

«Все, что ни делается — делается к лучшему. Полетели навстречу новым вызовам! Прощай, Кипр», - написал Кержаков в социальной сети.

Напомним, что он возглавил кипрскую команду в феврале этого года и пробыл на тренерском мостике всего семь игр, в которых его команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

Ранее Кержаков возглавлял «Нижний Новгород» и «Томь».