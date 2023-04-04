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Кипрский агент Тцурис попытался объяснить отставку Кержакова эксклюзив

04 Апреля 2023 • 15:58 Комментировать

Известный кипрский агент Андреас Тцурис дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». Он прокомментировал отставку Александра Кержакова с должности главного тренера «Кармиотиссы» после всего лишь семи матчей.

«Мне кажется, Александр Кержаков не был счастлив на Кипре. Было видно, что он ожидал одни условия, а получил другие. Тренер оказался не готов к условиям в «Кармиотиссе» и уровню мастерства футболистов. Так случается, что заранее не получается оценить уровень клуба и всех процессов в нем.

Какие-то разговоры о странных матчах? Я думаю, это ерунда. Слова о том, что он принял решение уйти в перерыве, не связаны с подозрением в сдаче игры или чем-то подобном. Скорее всего, Кержаков понял, что в таких условиях прогресс невозможен и не стоит тратить время», - сказал Тцурис.

Кержаков ушёл в отставку на Кипре, проведя только семь матчей

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Кармиотисса
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