Известный кипрский агент Андреас Тцурис дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». Он прокомментировал отставку Александра Кержакова с должности главного тренера «Кармиотиссы» после всего лишь семи матчей.

«Мне кажется, Александр Кержаков не был счастлив на Кипре. Было видно, что он ожидал одни условия, а получил другие. Тренер оказался не готов к условиям в «Кармиотиссе» и уровню мастерства футболистов. Так случается, что заранее не получается оценить уровень клуба и всех процессов в нем.

Какие-то разговоры о странных матчах? Я думаю, это ерунда. Слова о том, что он принял решение уйти в перерыве, не связаны с подозрением в сдаче игры или чем-то подобном. Скорее всего, Кержаков понял, что в таких условиях прогресс невозможен и не стоит тратить время», - сказал Тцурис.

Кержаков ушёл в отставку на Кипре, проведя только семь матчей