Израильская полиция сорвала финал Кубка Палестины газовой атакой

Инцидент в восточной части Иерусалима, которая считается оккупированной Израилем. Ход финала Кубка Палестины между клубами «Джабаль аль Мукабер» и «Балата» был временно сорван из-за вмешательства израильской полиции, распылившей над полем слезоточивые газы, об этом сообщает палестинское новостное агентство Wafa. Причину вмешательства полиции источник, впрочем, не уточняет.

И, хотя публика, в том числе и игроки, определенно пострадали в результате применения газов, матч позже был доигран до конца, и «Джабаль аль Мукабер» победил с минимальным счетом благодаря голу, забитому еще в первом тайме.