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Израильская полиция сорвала финал Кубка Палестины газовой атакой

04 Апреля 2023 • 03:13 Комментировать (1)

Инцидент в восточной части Иерусалима, которая считается оккупированной Израилем. Ход финала Кубка Палестины между клубами «Джабаль аль Мукабер» и «Балата» был временно сорван из-за вмешательства израильской полиции, распылившей над полем слезоточивые газы, об этом сообщает палестинское новостное агентство Wafa. Причину вмешательства полиции источник, впрочем, не уточняет.

И, хотя публика, в том числе и игроки, определенно пострадали в результате применения газов, матч позже был доигран до конца, и «Джабаль аль Мукабер» победил с минимальным счетом благодаря голу, забитому еще в первом тайме.  

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Евро-Футбол.Ру,
Палестина Джабаль аль Мукабер Марказ Балата
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Комментарии (1)
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Вайнах 06
04 Апреля 2023 в 03:39
Придет время, и гнилой нарыв по прозвищу израиль, будет стерт из бытия навечно. А пока, пускай радуются своей мерзости.
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